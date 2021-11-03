На Сумщине в кювете оказались сразу два авто В результате ДТП на автодороге два автомобиля оказались за пределами проезжей части.

Вчера, около 12.30, патрульные полицейские получили сообщение о ДТП на 52 километре автодороги Н 12 Сумы-Полтава.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 30-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, не выбрав безопасной скорости движения и не соблюдав безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Mazda 323. В результате аварии оба автомобиля выехали за пределы проезжей части. К счастью, обошлось без травмированных.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля Mercedes-Benz Sprinter админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.