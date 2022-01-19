Сумчани голосують за лежачого поліцейського на Театральній площі На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановлення лежачого поліцейського на дорозі вздовж Театральної площі».

«Встановити лежачого поліцейського на дорозі вздовж Театральної площі», - лаконічно просить автор петиції Бережний Богдан Олегович. Станом на 16 червня петицію підписали 7 осіб із 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 42 дні. Нагадаємо: три роки тому мер Сум Олександр Лисенко давав доручення встановити лежачих поліцейських у цьому місці, навіть обіцяв показати недорогі, але красиві, але щось пішло не так… Тоді ж була подібна петиція, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Восени 2021 року також була петиція, але також невдала.