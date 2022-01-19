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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумчани голосують за лежачого поліцейського на Театральній площі

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Встановлення лежачого поліцейського на дорозі вздовж Театральної площі».

«Встановити лежачого поліцейського на дорозі вздовж Театральної площі», - лаконічно просить автор петиції Бережний Богдан Олегович.

Станом на 16 червня петицію підписали 7 осіб із 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 42 дні.

Нагадаємо: три роки тому мер Сум Олександр Лисенко давав доручення встановити лежачих поліцейських у цьому місці, навіть обіцяв показати недорогі, але красиві, але щось пішло не так… Тоді ж була подібна петиція, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Восени 2021 року також була петиція, але також невдала.

Общество Лежачий полицейский Петиция Театральная площадь
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