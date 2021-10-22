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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54230

В Сумах горсовет будет голосовать за отмену льгот для пенсионеров в коммунальном транспорте в часы пик

Получила ответ городских властей петиция «Отменить льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте в часы пик».

«В настоящее время в общественном коммунальном транспорте г. Сумы, речь идет о троллейбусах и автобусах, существует ограничение количества пассажиров. Сентябрь, дети пошли в школу. Утром в 7:30 невозможно сесть в троллейбус, потому что места заняты пенсионерами, которые ездят бесплатно по удостоверениям. И большинство из них уезжают на работу! Поэтому я не вижу ничего дурного в том, что человек заплатит за проезд.

Я предлагаю отменить льготный проезд пенсионеров в часы пик в общественном коммунальном транспорте: с 7:00 до 9:00 там с 16:00 до 19:00», - писал автор петиции.

Ответ на электронную петицию:

«С целью всестороннего рассмотрения электронной петиции отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета подготовлен проект решения Исполнительного комитета Сумского городского совета «Отменить льготный проезд пенсионеров в общественном транспорте в часы пик». О времени и месте рассмотрения проекта решение Вас будет уведомлено дополнительно».

Общество
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