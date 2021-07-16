В Шостке неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Событие произошло сегодня утром по улице Знаменской в городе Шостка.

Около девяти утра злоумышленник зашел в магазин, занимающийся реализацией ювелирных изделий и, угрожая персоналу магазина вероятным охотничьим оружием, завладел изделиями из золота.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам – если вы стали свидетелями этого события, или владеете информацией, которая поможет в раскрытии этого дерзкого преступления, просим вас сообщить Шосткинскому районному управлению полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48 или на круглосуточную линию службы «102».

Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.