С понедельника в Сумах запускают новый троллейбусный маршрут 1 ноября КП «Электроавтотранс» запускает троллейбусный маршрут №14 «ул. Героев Крут – Аэропорт», пролегающий через пр. М.Лушпы, ул. Харьковская, ул. Петропавловская.

По данному направлению будут осуществлять перевозку 2 троллейбуса.

Расписание движения размещено на остановках, являющихся контрольными точками на маршруте. В ближайшие дни он будет доступен и в режиме on-line, сообщает КП «Электроавтотранс».

Напомним: его обещали запустить еще в начале лета, но что-то пошло не так…