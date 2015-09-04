С понедельника в Сумах запускают новый троллейбусный маршрут

По данному направлению будут осуществлять перевозку 2 троллейбуса.
Расписание движения размещено на остановках, являющихся контрольными точками на маршруте. В ближайшие дни он будет доступен и в режиме on-line, сообщает КП «Электроавтотранс».
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