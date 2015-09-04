Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:221740

С понедельника в Сумах запускают новый троллейбусный маршрут

1 ноября КП «Электроавтотранс» запускает троллейбусный маршрут №14 «ул. Героев Крут – Аэропорт», пролегающий через пр. М.Лушпы, ул. Харьковская, ул. Петропавловская.

По данному направлению будут осуществлять перевозку 2 троллейбуса.

Расписание движения размещено на остановках, являющихся контрольными точками на маршруте. В ближайшие дни он будет доступен и в режиме on-line, сообщает КП «Электроавтотранс».

Напомним: его обещали запустить еще в начале лета, но что-то пошло не так…

Фото
Общество Троллейбусы новый маршрут
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах обещают запустить троллейбусный маршрут № 14
31.05.2021 10:40

В Сумах обещают запустить троллейбусный маршрут № 14

Об этом сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко....

04.09.2015 08:40

В Сумах вводят новый троллейбусный маршрут

В связи с введением в эксплуатацию троллейбусной контактной сети по ул. Ковпака с 5 сентября изменяется движение троллейбусных маршрутов....

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1176 человек
Сегодня 08:19
С понедельника в Сумах запускают новый троллейбусный маршрут
Сегодня 13:22
В Шостке неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин
Сегодня 12:21
Сумские баскетболисты сыграют в Николаеве (трансляция)
Сегодня 11:50
Сегодня «Сумы» и «Тростянец» сыграют во второй лиге (трансляции)
Сегодня 10:46
Сумщина в ТОП-3 по новым случаям заболевания COVID-19
Сегодня 10:24
Сумчанка стала переможницею «Гранд Коронації слова»
Сегодня 09:44
Сумчанки с медалями чемпионата Украины по тхэквондо
Сегодня 09:10
Сумчанка выиграла турнир по пляжному волейболу в Египте
Сегодня 09:00
Роменские футзалисты взяли очко в Черкассах
Сегодня 08:44
Сумчанка взяла «бронзу» на чемпионате мира
Сегодня 08:36
Сумская красавица стала чемпионкой Украины по бодибилдингу
Сегодня 08:16
view counter
view counter

Статьи

Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.