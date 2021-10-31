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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах задержали рецидивистов, напавших на пункт приема металлолома

В Сумах задержаны и взяты под стражу два человека, которые совершили жестокое разбойное нападение и завладели имуществом предпринимателя на 700 тыс грн.

При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы 24 ноября сообщено о подозрении двум мужчинам, совершившим разбойное нападение на пункт приема металлолома и завладевшим имуществом предпринимателя на 700 тыс. грн (ч. 4 ст. 187 УК Украины). По ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По данным следствия, 11 ноября 2021 года нападавшие проникли на территорию одного из пунктов приема металлолома в г. Сумы, избили охранника и похитили из сейфа 15 тыс. долларов США, 160 тыс. гривен и золотые изделия. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и разыскали нападающих. Ими оказались жители Сум, одному из которых 43 года, а другому 40 лет, которые до этого неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Во время проведения обысков в транспортных средствах, которыми они пользуются, и по местам их проживания правоохранители изъяли 7 тыс. долларов США, 6 тыс. гривен, золотые изделия, документы, банковские карточки и другие доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Сумской и других областей Украины.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Разбойное нападение
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