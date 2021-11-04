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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:37358

На Сумщине взяли под стражу рецидивиста, который уже 12 раз был осужден

По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 43-летнему подозреваемому в грабеже и разбое избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о мужчине, который до этого уже был 12 раз осужден и только 21 октября 2021 года освободился из мест лишения свободы. В вечернее время 7 ноября в с. Москаленки на Белопольщине он проник в дом пенсионерки, которая в то время возилась по хозяйству во дворе. Когда 86-летняя женщина зашла в дом, нападающий набросил ей на голову лежавшую на диване одежду и повалил на пол, требуя средства. Испуганная женщина заверила, что деньги хранит на веранде. А когда мужчина пошел искать наличные в указанное место, она успела закрыть за ним дверь и вызвала полицию.

Как выяснилось, за несколько дней до этого мужчина ограбил знакомого. Без лишних слов он ударил его в лицо и отобрал средства и мобильный телефон.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Мужчине, который около 20 лет своей жизни провел в местах несвободы, за совершенное грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное следствие осуществляется следователями отделения полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Досуг Грабеж Под стражу Разбойное нападение
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