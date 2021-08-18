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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11672

В Сумах совершили разбойное нападение на металлоприемный пункт: вынесли 15 тысяч долларов и 160 тыс. грн

63-летний сумчанин с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Сумской областной больницы.

Как стало известно Sumy.Today из собственных источников, мужчина стал жертвой разбойного нападения на пункт приема металлолома на улице Ветрова, где он работал охранником.

В отделе коммуникации полиции Сумской области информацию подтвердили. По информации начальника отдела Владимира Крупецких, сообщение о разбойном нападении поступило еще 11 ноября в 8.30 утра. По данным полиции, из сейфа в помещении пункта приема металлолома похитили 15 тысяч долларов и 160 тысяч гривен.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Право Разбойное нападение
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