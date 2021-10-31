На Сумщине дали по 7 лет двум рецидивистам за разбойное нападение на пенсионерку За разбойное нападение на пенсионерку из Сумской области двое мужчин приговорены к 7 годам лишения свободы.

При публичном обвинении Бурынского отдела Конотопской окружной прокуратуры приговором суда двое мужчин признаны виновными в разбойном нападении на пенсионерку и приговорены к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что 8 февраля 2021 года в дом одинокой пенсионерки, проживающей в поселке Копылово Конотопского района, в вечернее время ворвались двое незнакомцев. Один из нападавших повалил женщину на пол, накинув на голову полотенце, а другой связал ее руки скотчем. Испуганная женщина отдала нападающим все наличные, а это 1 700 грн.

До этому обвиняемые уже были неоднократно осуждены: 37-летний роменчанин отбывал наказание в том числе и за разбой, его 41-летний сообщник родом из Днепра, в местах несвободы провел 14 лет за убийство. В суде они вину свою признали, объяснили, что приехали на Конотопщину, чтобы передать передачу в исправительную колонию, где раньше отбывали наказание. Поскольку средств на дорогу домой у них не было, они решили совершить разбойное нападение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось отделом полицейской деятельности № 1 (г. Бурынь) Конотопского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.