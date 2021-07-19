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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:47288

Белопольские полицейские задержали рецидивиста за совершение разбойного нападения

Чтобы обогатиться, 45-летний злоумышленник ворвался в дом пенсионерки. Однако довести замысел до конца не удалось, его задержали сотрудники полиции.

Событие произошло в селе Москаленки на Белопольщине. Там с заявлением о преступлении в полицию позвонила 86-летняя женщина. Она рассказала, что несколько минут назад в ее дом проник неизвестный мужчина, который набросил на нее кучу вещей, тем самым свалив ее на пол и потребовал деньги.

Женщина сказала, что денег при себе нет, и заверила, что все сбережения хранит в веранде.

Злоумышленник сразу выбежал во двор, а пенсионерка захлопнула дверь и позвонила по телефону в полицию.

Прибыв по вызову, правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение
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