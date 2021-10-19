На площади Независимости в Сумах протестовали против вакцинации и нарушения прав человека Сегодня, 30 октября, в Сумах на площади Независимости собрались люди, выступающие против вакцинации, и, по их словам, против нарушения прав человека.

Участники акции протеста собирали подписи под обращениями к городскому голове и главе ОГА. В документах просят отменить ограничения на перевозку в общественном транспорте, пишет Суспільне.

После митинга люди отправились в универмаг «Киев» покупать товары и рассказывать продавцам, что они не должны требовать сертификаты. Однако универмаг закрыли, поэтому участники акции отправились в магазин с косметикой и бытовой химией.

Там они без масок хотели приобрести товар, однако продавцы отказались обслуживать их, на что участники акции вызвали полицию.

По подсчетам полиции, в акции приняло участие до 60 человек.