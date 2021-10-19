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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:09250

На площади Независимости в Сумах протестовали против вакцинации и нарушения прав человека

Сегодня, 30 октября, в Сумах на площади Независимости собрались люди, выступающие против вакцинации, и, по их словам, против нарушения прав человека.

Участники акции протеста собирали подписи под обращениями к городскому голове и главе ОГА. В документах просят отменить ограничения на перевозку в общественном транспорте, пишет Суспільне.

После митинга люди отправились в универмаг «Киев» покупать товары и рассказывать продавцам, что они не должны требовать сертификаты. Однако универмаг закрыли, поэтому участники акции отправились в магазин с косметикой и бытовой химией.

Там они без масок хотели приобрести товар, однако продавцы отказались обслуживать их, на что участники акции вызвали полицию.

На площі Незалежності у Сумах протестували проти вакцинації та порушення прав людини (ФОТО)

По подсчетам полиции, в акции приняло участие до 60 человек.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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