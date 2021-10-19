На площади Независимости в Сумах протестовали против вакцинации и нарушения прав человека

Участники акции протеста собирали подписи под обращениями к городскому голове и главе ОГА. В документах просят отменить ограничения на перевозку в общественном транспорте, пишет Суспільне.
После митинга люди отправились в универмаг «Киев» покупать товары и рассказывать продавцам, что они не должны требовать сертификаты. Однако универмаг закрыли, поэтому участники акции отправились в магазин с косметикой и бытовой химией.
Там они без масок хотели приобрести товар, однако продавцы отказались обслуживать их, на что участники акции вызвали полицию.
По подсчетам полиции, в акции приняло участие до 60 человек.
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