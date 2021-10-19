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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:34760

У Сумах прощалися з Олександром Іваніною

У Сумах прощались із вбитими 27 жовтня представником "Правого сектору" Олександром Іваніною.

На вулиці Іллінській зібрались понад сотня людей, серед них побратими Олександра, родичі та друзі, передає кореспондент Суспільного з місця подій.

Прощання відбувалось за протестантськими традиціями, бо батьки Олександра є членами цієї конфесії християнства. Зокрема частиною прощання є виголошення промов про загиблого.

У Сумах прощалися з Олександром Іваніною (ФОТО)
Фото: Суспільне Суми

Друг Олександра, керівник "Правого сектору" у Сумах Сергій Супрун у своїй прощальній промові розповів, що знав Олександра два роки. І за цей період він став дуже близькою для нього людиною.

"В такі моменти найважче дивитися в очі батькам та рідним і розуміти, що не знайдеш жодних слів, щоб полегшити їхню скорботу. І хочу подякувати мамі Олександра, бо саме вона заклала ньому якості: справедливості, доброта, природної безкорисливості, бажання покращити світ. Олександр ніколи не боявся, а відкрито заявляв свою думку і свої принципи. Його щирим бажанням завжди було жити у гарному цивілізованому місті, цивілізованій країні, де панує порядок добро і справедливість", – сказав Сергій Супрун.

У Сумах прощалися з Олександром Іваніною (ФОТО)
Суспільне Суми

"Олександр зажди був життєрадісним і прагнув жити й покращувати життя довкола себе усіма доступними способами. Хочу сказати одне, ми будемо продовжувати справу Олександра і ніщо нас не зупинить", – сказав побратим Олександра Кукса.

"Олександр з дитинства був добрим, він прагнув зробити світ добрішим. Намагався допомагати тим, хто того потребує. Він завжди був на боці справедливості. І зараз через він постраждав", – сказав у прощальній промові дядько Олександра Роман Середа.

Попрощавшись, люди вирушили від вулиці Іллінської до кладовища. Поховають Олександра на Баранівському кладовищі, поруч із дідусем.

Нагадаємо: Олександра Іваніну застрелили біля власного будинку ввечері 27 жовтня у присутності дружини. Він помер на місці до приїзду лікарів швидкої. Попередньо поліція нарахувала 8 пострілів.

  • Убивство Олександра Іваніни розслідують як умисне. Щодо мотивів — у прокуратурі розглядають дві версії: діяльність Олександра Іваніни та особисту неприязнь.
  • Представники "Правого сектору" зверталися до поліції та Служби безпеки з приводу загрози життю Олександра Іваніни ще до його вбивства близько 7 місяців тому. Нині у "Правому секторі" звинувачують правоохоронців у бездіяльності, яка зокрема привела до вбивства Олександра Іваніни.
Общество Александр Иванина Похороны
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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