У Сумах прощалися з Олександром Іваніною

Прощання відбувалось за протестантськими традиціями, бо батьки Олександра є членами цієї конфесії християнства. Зокрема частиною прощання є виголошення промов про загиблого.
Друг Олександра, керівник "Правого сектору" у Сумах Сергій Супрун у своїй прощальній промові розповів, що знав Олександра два роки. І за цей період він став дуже близькою для нього людиною.
"В такі моменти найважче дивитися в очі батькам та рідним і розуміти, що не знайдеш жодних слів, щоб полегшити їхню скорботу. І хочу подякувати мамі Олександра, бо саме вона заклала ньому якості: справедливості, доброта, природної безкорисливості, бажання покращити світ. Олександр ніколи не боявся, а відкрито заявляв свою думку і свої принципи. Його щирим бажанням завжди було жити у гарному цивілізованому місті, цивілізованій країні, де панує порядок добро і справедливість", – сказав Сергій Супрун.
"Олександр зажди був життєрадісним і прагнув жити й покращувати життя довкола себе усіма доступними способами. Хочу сказати одне, ми будемо продовжувати справу Олександра і ніщо нас не зупинить", – сказав побратим Олександра Кукса.
"Олександр з дитинства був добрим, він прагнув зробити світ добрішим. Намагався допомагати тим, хто того потребує. Він завжди був на боці справедливості. І зараз через він постраждав", – сказав у прощальній промові дядько Олександра Роман Середа.
Попрощавшись, люди вирушили від вулиці Іллінської до кладовища. Поховають Олександра на Баранівському кладовищі, поруч із дідусем.
Нагадаємо: Олександра Іваніну застрелили біля власного будинку ввечері 27 жовтня у присутності дружини. Він помер на місці до приїзду лікарів швидкої. Попередньо поліція нарахувала 8 пострілів.
- Убивство Олександра Іваніни розслідують як умисне. Щодо мотивів — у прокуратурі розглядають дві версії: діяльність Олександра Іваніни та особисту неприязнь.
- Представники "Правого сектору" зверталися до поліції та Служби безпеки з приводу загрози життю Олександра Іваніни ще до його вбивства близько 7 місяців тому. Нині у "Правому секторі" звинувачують правоохоронців у бездіяльності, яка зокрема привела до вбивства Олександра Іваніни.