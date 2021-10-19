У Сумах прощалися з Олександром Іваніною

На вулиці Іллінській зібрались понад сотня людей, серед них побратими Олександра, родичі та друзі, передає кореспондент Суспільного з місця подій.

Прощання відбувалось за протестантськими традиціями, бо батьки Олександра є членами цієї конфесії християнства. Зокрема частиною прощання є виголошення промов про загиблого.

Фото: Суспільне Суми

Друг Олександра, керівник "Правого сектору" у Сумах Сергій Супрун у своїй прощальній промові розповів, що знав Олександра два роки. І за цей період він став дуже близькою для нього людиною.

"В такі моменти найважче дивитися в очі батькам та рідним і розуміти, що не знайдеш жодних слів, щоб полегшити їхню скорботу. І хочу подякувати мамі Олександра, бо саме вона заклала ньому якості: справедливості, доброта, природної безкорисливості, бажання покращити світ. Олександр ніколи не боявся, а відкрито заявляв свою думку і свої принципи. Його щирим бажанням завжди було жити у гарному цивілізованому місті, цивілізованій країні, де панує порядок добро і справедливість", – сказав Сергій Супрун.

Суспільне Суми

"Олександр зажди був життєрадісним і прагнув жити й покращувати життя довкола себе усіма доступними способами. Хочу сказати одне, ми будемо продовжувати справу Олександра і ніщо нас не зупинить", – сказав побратим Олександра Кукса.

"Олександр з дитинства був добрим, він прагнув зробити світ добрішим. Намагався допомагати тим, хто того потребує. Він завжди був на боці справедливості. І зараз через він постраждав", – сказав у прощальній промові дядько Олександра Роман Середа.

Попрощавшись, люди вирушили від вулиці Іллінської до кладовища. Поховають Олександра на Баранівському кладовищі, поруч із дідусем.

Нагадаємо: Олександра Іваніну застрелили біля власного будинку ввечері 27 жовтня у присутності дружини. Він помер на місці до приїзду лікарів швидкої. Попередньо поліція нарахувала 8 пострілів.