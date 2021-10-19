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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:14224

Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності

У Сумах біля Головного управління Національної поліції зібрались на мітинг представники "Правого сектору". Палять шини та запалюють червоні факели, обвинувачуючи поліцію у бездіяльності, зокрема через що, на їх думку, вбили Олександра Іваніну.

Біля будівлі зібралось кількадесят мітингувальників. Керівник "Правого сектору" у Сумах Сергій Супрун розповів усім, хто зібрався, що начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олександр Анохін погодився на зустріч, якої просили протягом двох днів. Однак Сергій Супрун додав, що не хоче говорити у кабінеті, а просить вийти до людей.
звинувачують у бездіяльності (ФОТО)
Фото: Суспільне Суми

Мітингувальники почали запалювати факели й палити шини.

Вимагали спуститися до них Олександра Анохіна.

звинувачують у бездіяльності (ФОТО)
Фото: Суспільне Суми

Анохін вийшов до представників "Правого сектору".

звинувачують у бездіяльності (ФОТО)
Суспільне Суми

Мітингувальники запитували про хід розслідуванні у справі вбивства Олександра Іваніни. Зокрема на питання, що відомо про вбивцю він сказав:

"Ми найшли на місці злочину куртку, рацію, яка у воді лежала, яка була куплена в Сумах 21 жовтня, замовлена 20 жовтня через інтернет. Це не буде таке легке розкриття, ви самі зрозумієте, не буде. В одному домі 265 людей проживає, а в іншому, куди він заходив - 70".

звинувачують у бездіяльності (ФОТО)
Фото: Суспільне Суми

У ході діалогу сторони домовились про зустріч 1 листопада об 11:00, щоб обговорити проблемні питання й щодо вбивства Іваніни. Зокрема на зустрічі буде й Олександр Анохін.

звинувачують у бездіяльності (ФОТО)
Суспільне Суми

Нагадаємо: Олександра Іваніну застрелили біля власного будинку ввечері 27 жовтня у присутності дружини. Він помер на місці до приїзду лікарів швидкої. Попередньо поліція нарахувала 8 пострілів.

  • Убивство Олександра Іваніни розслідують як умисне. Щодо мотивів — у прокуратурі розглядають дві версії: діяльність Олександра Іваніни та особисту неприязнь.
  • Представники "Правого сектору" зверталися до поліції та Служби безпеки з приводу загрози життю Олександра Іваніни ще до його вбивства близько 7 місяців тому. Нині у "Правому секторі" звинувачують правоохоронців у бездіяльності, яка зокрема привела до вбивства Олександра Іваніни.
  • Олександра Іваніну поховали 30 жовтня у Сумах на Баранівському кладовищі.
Общество Александр Иванина Правий Сектор
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