Біля сумського управління поліції "Правий сектор" палив шашки та шини: звинувачують у бездіяльності

Мітингувальники почали запалювати факели й палити шини.
Вимагали спуститися до них Олександра Анохіна.
Анохін вийшов до представників "Правого сектору".
Мітингувальники запитували про хід розслідуванні у справі вбивства Олександра Іваніни. Зокрема на питання, що відомо про вбивцю він сказав:
"Ми найшли на місці злочину куртку, рацію, яка у воді лежала, яка була куплена в Сумах 21 жовтня, замовлена 20 жовтня через інтернет. Це не буде таке легке розкриття, ви самі зрозумієте, не буде. В одному домі 265 людей проживає, а в іншому, куди він заходив - 70".
У ході діалогу сторони домовились про зустріч 1 листопада об 11:00, щоб обговорити проблемні питання й щодо вбивства Іваніни. Зокрема на зустрічі буде й Олександр Анохін.
Нагадаємо: Олександра Іваніну застрелили біля власного будинку ввечері 27 жовтня у присутності дружини. Він помер на місці до приїзду лікарів швидкої. Попередньо поліція нарахувала 8 пострілів.
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