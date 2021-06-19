Сумской «Феникс» добыл «бронзу» по бочче 22-23 сентября в Чернигове прошла VII открытая международная Спартакиада «Сильные духом» среди людей с инвалидностью.

В соревнованиях приняла участие и команда из города Сумы СКИ «Феникс». Соревнования проходили в спортивном комплексе «Химик» при поддержке Черниговского регионального центра по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью «Инваспорт» и ОО «Интеграция».

Программа соревнований состояла из пяти видов: бочче, дартс, корнхолл, стритбол и новус. Представители нашей команды приняли участие во всех видах соревнований. На спортивных площадках шла жаркая борьба за каждый балл. В командных соревнованиях по бочче наша команда заняла третье место.

Справка

Существует множество игр с мячом, но, когда вы человек с ограниченными физическими возможностями, большинство популярных игр становятся для вас недоступными. Тем не менее, есть увлекательные игры, которые доступны абсолютно для всех. Одна из них — бочча. Бочча сочетает в себе такие виды спорта как: бильярд, кёрлинг и боулинг.