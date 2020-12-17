Сумской стрелок взял «серебро» на чемпионате Украины

В последний день спортсмены соревновались в упражнении ВП-6. Сумчанин Дмитрий Петренко под руководством тренера Галины Медведевой занял второй место.
Напомним: в первых двух упражнениях он был чемпионом.
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