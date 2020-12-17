Сумской стрелок взял «серебро» на чемпионате Украины В Киеве завершился чемпионат Украины по стрельбе среди спортсменов с нарушениями слуха.

В последний день спортсмены соревновались в упражнении ВП-6. Сумчанин Дмитрий Петренко под руководством тренера Галины Медведевой занял второй место.

Напомним: в первых двух упражнениях он был чемпионом.