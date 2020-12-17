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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:12182

Сумской стрелок взял «серебро» на чемпионате Украины

В Киеве завершился чемпионат Украины по стрельбе среди спортсменов с нарушениями слуха.

В последний день спортсмены соревновались в упражнении ВП-6. Сумчанин Дмитрий Петренко под руководством тренера Галины Медведевой занял второй место.

Напомним: в первых двух упражнениях он был чемпионом.

Спорт Инваспорт Стрельба
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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