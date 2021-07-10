Сумские пловцы отличились во Львове 16-17 сентября во Львове проходил открытый Кубок по плаванию среди спортсменов с инвалидностью.

В этих соревнованиях принимала участие команда воспитанников сумской ДЮСШ «Инваспорт» под руководством тренеров Василия и Марины Боско.

Показав отличные результаты, наши «звездочки» привезли в Сумы 44 медали, из которых 28 золотых, 9серебряных и 7 бронзовых. Кошман Владислав и Бурда Настя во всех своих дисциплинах завоевали золотые медали (по 4), Бурда Иван, Смирнов Дмитрий, Каримова Ксения и Гайдай Наста – по 3 золота и 1 серебру, Поляков Артем - 3 золота, Кравченко Виталий - 2 золота и 2 серебра, Устименко Полина - 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу, Мазур Захар - 1 золото, 1 серебро и 1 бронзу, Ткаченко Станислав - 1 серебро и 2 бронзы, Педченко Константин - 3 бронзы, Воробей Екатерина - 1 бронзу.