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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:29286

Сумские пловцы отличились во Львове

16-17 сентября во Львове проходил открытый Кубок по плаванию среди спортсменов с инвалидностью.

В этих соревнованиях принимала участие команда воспитанников сумской ДЮСШ «Инваспорт» под руководством тренеров Василия и Марины Боско.

Показав отличные результаты, наши «звездочки» привезли в Сумы 44 медали, из которых 28 золотых, 9серебряных и 7 бронзовых. Кошман Владислав и Бурда Настя во всех своих дисциплинах завоевали золотые медали (по 4), Бурда Иван, Смирнов Дмитрий, Каримова Ксения и Гайдай Наста – по 3 золота и 1 серебру, Поляков Артем - 3 золота, Кравченко Виталий - 2 золота и 2 серебра, Устименко Полина - 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу, Мазур Захар - 1 золото, 1 серебро и 1 бронзу, Ткаченко Станислав - 1 серебро и 2 бронзы, Педченко Константин - 3 бронзы, Воробей Екатерина - 1 бронзу.

Спорт Инваспорт Плавание
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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