Сумской стрелок взял два «золота» на чемпионате Украины

После двух дней две золотые медали (упражнения МВ-9 и МВ-6) поедут в Сумы. Обе завоевал сумчанин Дмитрий Петренко под руководством тренера Галины Медведевой.
Очень напряжённой была борьба в упражнении МВ-6 между нашим земляком и МСМКУ Александром Костиком. Болельщики до последнего выстрела не знали, кто победит?! При равенстве очков победил сумчанин! Результат определялся согласно правил, по количеству центральных десяток…
Нашему стрелку предстоит ещё одно самое ответственное упражнение ВП-6 + Финал.
С 15 по 18 июня в Кропивницком состоялись финальные соревнования ХХVIII Всеукраинской Спартакиады «Поверь в себя» по легкой атлетике среди...
2-5 июня в Каменском Днепропетровской области проходили финальные соревнования ХХVІІІ Спартакиады «Поверь в себя» по плаванию среди детей с инвалидностью....
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