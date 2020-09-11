Сумской стрелок взял два «золота» на чемпионате Украины С 6 по 12 июля в Киеве на базе стрелкового тира «Восход» проводится Чемпионат Украины среди спортсменов с нарушением слуха.

После двух дней две золотые медали (упражнения МВ-9 и МВ-6) поедут в Сумы. Обе завоевал сумчанин Дмитрий Петренко под руководством тренера Галины Медведевой.

Очень напряжённой была борьба в упражнении МВ-6 между нашим земляком и МСМКУ Александром Костиком. Болельщики до последнего выстрела не знали, кто победит?! При равенстве очков победил сумчанин! Результат определялся согласно правил, по количеству центральных десяток…

Нашему стрелку предстоит ещё одно самое ответственное упражнение ВП-6 + Финал.