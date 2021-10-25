На Сумщине уже больше 100 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19 подтвердили еще у 799 человек.

COVID-19 подтвердили у 799 человек (Конотопский р-н - 176, Ахтырский р-н - 127, Сумской р-н - 436, Шосткинский р-н - 60).

По состоянию на 25 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 100 139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1725 летальных случая, за прошедшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 84 811 человек, из них за минувшие сутки - 224 (Конотопский р-н - 70, Сумской р-н - 154).