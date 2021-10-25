COVID-19 подтвердили у 799 человек (Конотопский р-н - 176, Ахтырский р-н - 127, Сумской р-н - 436, Шосткинский р-н - 60).
По состоянию на 25 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 100 139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1725 летальных случая, за прошедшие сутки - 8 (Сумской р-н - 8 ).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 84 811 человек, из них за минувшие сутки - 224 (Конотопский р-н - 70, Сумской р-н - 154).
В связи с увеличением числа пациентов, больных COVID-19, в больницах не хватает кислорода....
Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальницей управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 908 человек (Конотопский р-н - 183, Ахтырский р-н - 111, Сумской р-н - 555, Шосткинский р-н -...
COVID-19 подтвердили у 1085 человека (Конотопский р-н - 57, Ахтырский р-н - 151, Роменский р-н - 120, Сумской р-н -...