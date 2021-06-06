Сумские атлеты отличились в Кропивницком С 15 по 18 июня в Кропивницком состоялись финальные соревнования ХХVIII Всеукраинской Спартакиады «Поверь в себя» по легкой атлетике среди детей с инвалидностью, посвященной 30-й годовщине независимости Украины.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из всех областей Украины, в том числе команда воспитанников нашей областной ДЮСШ «Инваспорт» под руководством тренеров-преподавателей Татьяны Гребиник (Тростянец) и Оксаны Сидоренко (Ахтырка). Наши юные спортсмены показали отличные результаты и привезли домой 11 медалей на пятерых, из которых 9 золотых и 2 бронзовые:

- Андрей Краенко - 3 «золота» (бег на 100 м, метание мяча и прыжки в длину);

- Дарья Сторожева - 1 «золото» (бег на 400 м) и 1 «бронза» (бег на 100 м);

- Гостев Глеб - 1 «золото» (метание мяча);

- Решетков Вячеслав - 3 «золота» (бег на 60 и 100 м, прыжки в длину с места);

- Савченко Валентин - 1 «золото» (метание мяча) и 1 «бронза» (бег на 60 м).