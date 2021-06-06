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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские атлеты отличились в Кропивницком

С 15 по 18 июня в Кропивницком состоялись финальные соревнования ХХVIII Всеукраинской Спартакиады «Поверь в себя» по легкой атлетике среди детей с инвалидностью, посвященной 30-й годовщине независимости Украины.

В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из всех областей Украины, в том числе команда воспитанников нашей областной ДЮСШ «Инваспорт» под руководством тренеров-преподавателей Татьяны Гребиник (Тростянец) и Оксаны Сидоренко (Ахтырка). Наши юные спортсмены показали отличные результаты и привезли домой 11 медалей на пятерых, из которых 9 золотых и 2 бронзовые:

- Андрей Краенко - 3 «золота» (бег на 100 м, метание мяча и прыжки в длину);

- Дарья Сторожева - 1 «золото» (бег на 400 м) и 1 «бронза» (бег на 100 м);

- Гостев Глеб - 1 «золото» (метание мяча);

- Решетков Вячеслав - 3 «золота» (бег на 60 и 100 м, прыжки в длину с места);

- Савченко Валентин - 1 «золото» (метание мяча) и 1 «бронза» (бег на 60 м).

Спорт Инваспорт Легкая атлетика
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
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17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
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14.15; 18.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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