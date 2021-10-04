Дзюдоист с Сумщины выиграл «бронзу» чемпионата мира 21-24 октября в португальском Лиссабоне состоялся чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов.

На татами Estádio Universitário de Lisboa на третью ступеньку пьедестала в весовой категории до 81 кг (в возрастной категории М5) поднялся дзюдоист с Сумщины Геннадий Рябчинский (Камыши, Ахтырский р-н).

Сборная Украины завершила соревнования в Лиссабоне с 23 наградами в своем активе, из них 7 - высшего качества. В общекомандном зачете наша сборная расположилась на 2-й позиции, уступив только хозяевам соревнований португальцам.