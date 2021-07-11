Сумчанка стала чемпионкой мира

Украину на чемпионате представляли по 2 мужские и женские команды. Которые завоевали три медали.
В женской части первые два места остались за нашими: в финале сражались две украинские команды. В итоге сумчанка Анна Затылкина и Юлии Черненко из Киева обыграли пару Юлия Ярошевская / София Яцкова.
В мужской части украинцы Александр Полторацкий и Николай Цапкаленко выиграли в финале у команды из России со счетом 2:0. Другая мужская команда из Украины (Дмитрий Донченко и Сергей Тарасов) заняла 5-е место.
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