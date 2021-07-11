Сумчанка стала чемпионкой мира 9-14 августа в городе Сулеюв в Польше проходил чемпионат мира по пляжному волейболу среди слабослышащих спортсменов.

Украину на чемпионате представляли по 2 мужские и женские команды. Которые завоевали три медали.

В женской части первые два места остались за нашими: в финале сражались две украинские команды. В итоге сумчанка Анна Затылкина и Юлии Черненко из Киева обыграли пару Юлия Ярошевская / София Яцкова.

В мужской части украинцы Александр Полторацкий и Николай Цапкаленко выиграли в финале у команды из России со счетом 2:0. Другая мужская команда из Украины (Дмитрий Донченко и Сергей Тарасов) заняла 5-е место.