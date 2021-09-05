Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника?

Управление образования и науки информирует об организации образовательного процесса в учреждениях Сумской городской территориальной громады в ближайший период.
С понедельника, 25 октября, будут работать учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования.
Ученики 1-4-х классов учреждений общего среднего образования будут учиться в оффлайн-режиме, 5-11-х классов - дистанционно.
Школы, где будет вакцинировано 100% работников, смогут обучать всех учащихся очно.
Внешкольные заведения будут коммуницировать со своими воспитанниками дистанционно.
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