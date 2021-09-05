Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника? Школьники Сумской городской тергромады с понедельника возвращаются к учебе.

Управление образования и науки информирует об организации образовательного процесса в учреждениях Сумской городской территориальной громады в ближайший период. С понедельника, 25 октября, будут работать учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования. Ученики 1-4-х классов учреждений общего среднего образования будут учиться в оффлайн-режиме, 5-11-х классов - дистанционно. Школы, где будет вакцинировано 100% работников, смогут обучать всех учащихся очно. Внешкольные заведения будут коммуницировать со своими воспитанниками дистанционно.