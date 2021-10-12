Житель Сумщины потерял 6 тыс. грн, покупая дрова Очередной жертвой интернет-мошенников стал 33-летний недригайловчанин.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 33-летний житель поселка Недригайлов. Мужчина пояснил, что на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление от имени одного из предприятий. В сообщении говорилось о продаже дров твердой породы. Доступная цена и условия доставки его заинтересовали. Поэтому, позвонил и сделал заказ. По просьбе продавца сразу перечислил всю сумму - 6000 гривен. Когда же ожидаемой покупки никто так и не привез, потерпевший позвонил продавцу, но тот на связь не выходил. Поняв, что попал «на крючок» мошенника, за помощью обратился в полицию.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению места нахождения мошенника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.