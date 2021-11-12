В Путивле все школьники переходят на дистанционку

Такое решение, как сообщили в Путивльском городском совете, было принято в связи с критическим ростом заболеваемости в городских лицеях. В частности, в лицее № 1 на самоизоляции оказались 15 классов, а в лицее № 2 – 9. Кроме того, есть заболевшие и среди работников этих школ.
Так что, начиная с понедельника, 24 января, оба городских лицея – №1 и №2 – уходят на две недели на дистанционное обучение. Сельские школы пока работают очно - здесь ситуация по заболеваемости остается спокойной, сообщают Путивльские ведомости.
Напомним: в Сумах с понедельника на дистанционку переходят ученики 5-11 классов.
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