В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты

Учитывая стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19, члены комиссии разрешили на территории Сумской городской территориальной громады с понедельника, 21 февраля, посещение соискателями образования заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Также со следующей недели в обычном режиме начинают работать художественная и музыкальные школы, а также заведения специализированного внешкольного образования спортивного профиля – заведения физической культуры и спорта.
Члены комиссии отметили, что все учебные заведения должны в своей деятельности неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры.
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