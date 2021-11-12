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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:33244

В Сумах с понедельника учащиеся средней и старшей школы возвращаются за парты

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о дальнейшей организации обучения в заведениях общего среднего и дошкольного образования.

Учитывая стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19, члены комиссии разрешили на территории Сумской городской территориальной громады с понедельника, 21 февраля, посещение соискателями образования заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Также со следующей недели в обычном режиме начинают работать художественная и музыкальные школы, а также заведения специализированного внешкольного образования спортивного профиля – заведения физической культуры и спорта.

Члены комиссии отметили, что все учебные заведения должны в своей деятельности неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры.

Общество Образование
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