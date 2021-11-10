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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:10533

Официально: с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно

С понедельника, 24 января, учащиеся 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об организации обучения в учебных заведениях Сумской громады в связи с увеличением числа заболевших учащихся и работников учреждений общего среднего образования.

В соответствии с решением комиссии, с 24 января разрешено посещение соискателями образования заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1–4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Для учащихся 5–11-х классов и воспитанников заведений внешкольного образования вводится дистанционная форма обучения.

Заведения специализированного внешкольного образования спортивного профиля – заведения физической культуры и спорта могут посещать только ученики-участники мероприятий, внесенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2022 год, утвержденные приказом Министерства молодежи и спорта Украины № 4897 от 21 декабря 2021 года.

Учреждения общего среднего образования, внешкольного образования обязаны неукоснительно выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 6 сентября 2021 № 10 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» с учетом дальнейших изменений в организации образовательного процесса. Родители или другие законные представители детей, которые по неизвестным причинам или без уважительных причин не посещали заведение в течение пяти рабочих дней, должны предоставить в учебное заведение медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

Кроме этого, учреждения дошкольного образования должны неукоснительно выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 25 августа 2021 № 8 «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» учетом последующих изменений.

Решение комиссии по внедрению дистанционной формы обучения для учащихся 5–11-х классов в заведениях общего среднего и внешкольного образования Сумской городской территориальной громады будет действовать в течение двух недель (до 4 февраля 2022 включительно), по другим категориям соискателям образования – до следующего заседания комиссии по вопросов ТЭБ и ЧС, которое состоится 28 января.

В случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации заседание комиссии проведут вне очереди.

Общество Дистанционное образование
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