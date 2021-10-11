Лента

admin
admin
Сегодня 14:40300

Велике будівництво: на Сумщині відновлюють дорогу, яка не знала ремонту з 80х років минулого сторіччя

У Сумській області ремонтують дорогу Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин: 24 км вже з верхнім шаром покриття.

У рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтують 25,6 км дороги Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин, востаннє реконструкція на цій дорозі була у 80-их роках минулого сторіччя.

Вже проведено холодне фрезерування та влаштування основи із ЩПС з цементом. Наразі проводяться роботи з влаштування верхнього шару покриття ЩМА-2 та влаштування узбіч і з’їздів.

Надалі - встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки та встановлення бар’єрного огородження.

Наразі 24,1 км автомобільної дороги H-60 вже у верхньому шарі покриття.

Довідково.

Автомобільна дорога регіонального значення Р-60 загальною протяжністю більш як 220 км проходить територією Сумської і Полтавської областей, цього року на Сумщині оновлюємо її на ділянці (км 129+309 – 155+041) від м. Ромни в напрямку м. Пирятин (Полтавської області).

За амбітним планом Укравтодору цього року в області планується відновити близько 190 км доріг державного значення.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

1305 случаев: на Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Сегодня 08:41
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
20.10.2021 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Сумские гандболисты уступили хмельницким
Сегодня 16:33
В Сумах пьяный водитель-рецидивист на BMW устроил две ДТП
Сегодня 16:27
В Сумах только одна школа имеет 100% вакцинированных работников
Сегодня 16:16
В реанимации признаются, - Ляшко рассказал о пациентах, которые купили сертификат вакцинации
Сегодня 15:33
«Указал лишние нули»: в Сумах судья задекларировал миллионы, списав это на невнимательность
Сегодня 15:13
Как будут учиться школьники в Сумах с понедельника?
Сегодня 14:41
Велике будівництво: на Сумщині відновлюють дорогу, яка не знала ремонту з 80х років минулого сторіччя
Сегодня 14:40
На Сумщине хотят уменьшить число ПТУ вдвое
Сегодня 14:17
9 листопада відбудеться радіодиктант національної єдності
Сегодня 14:02
view counter
view counter

Статьи

Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
Сегодня 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.