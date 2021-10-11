Велике будівництво: на Сумщині відновлюють дорогу, яка не знала ремонту з 80х років минулого сторіччя У Сумській області ремонтують дорогу Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин: 24 км вже з верхнім шаром покриття.

У рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтують 25,6 км дороги Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин, востаннє реконструкція на цій дорозі була у 80-их роках минулого сторіччя.

Вже проведено холодне фрезерування та влаштування основи із ЩПС з цементом. Наразі проводяться роботи з влаштування верхнього шару покриття ЩМА-2 та влаштування узбіч і з’їздів.

Надалі - встановлення нових дорожніх знаків, нанесення розмітки та встановлення бар’єрного огородження.

Наразі 24,1 км автомобільної дороги H-60 вже у верхньому шарі покриття.

Довідково.

Автомобільна дорога регіонального значення Р-60 загальною протяжністю більш як 220 км проходить територією Сумської і Полтавської областей, цього року на Сумщині оновлюємо її на ділянці (км 129+309 – 155+041) від м. Ромни в напрямку м. Пирятин (Полтавської області).

За амбітним планом Укравтодору цього року в області планується відновити близько 190 км доріг державного значення.