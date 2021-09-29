Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 22 октября, в Сумах ожидаются порывы ветра.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 7-9 °С тепла, днем - 15-17 °С.