Сумские чиновники пугали маршрутчиков Чиновники Сумского горсовета встретились с частными перевозчиками.

Управляющая делами исполнительного комитет Юлия Павлик и начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко встретились с частными перевозчиками для обсуждения вопросов, касающихся предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах.

Прежде всего чиновники акцентировали внимание, что в соответствии с поручением мэра, будет усилен контроль по выполнению условий договоров. Прежде всего особое внимание будет уделено соблюдению графиков движения (особенно в вечернее время), санитарно-техническому состоянию транспортных средств, выполнению карантинных мероприятий.

Юлия Павлик сказала, что качество предоставляемых услуг частными перевозчиками должно повышаться, ведь важно, чтобы жители могли вовремя и удобно добраться в любую точку города.

Кроме того, Сергей Яковенко отметил, что во всех транспортных средствах должны работать GPS-трекеры. Также он напомнил представителям компаний-перевозчиков о подготовке автобусов к эксплуатации в зимний период.

Вместе с этим были обсуждены вопросы подготовки перевозчиков к будущему конкурсу по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.