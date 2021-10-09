Сумские чиновники пугали маршрутчиков

Управляющая делами исполнительного комитет Юлия Павлик и начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко встретились с частными перевозчиками для обсуждения вопросов, касающихся предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах.
Прежде всего чиновники акцентировали внимание, что в соответствии с поручением мэра, будет усилен контроль по выполнению условий договоров. Прежде всего особое внимание будет уделено соблюдению графиков движения (особенно в вечернее время), санитарно-техническому состоянию транспортных средств, выполнению карантинных мероприятий.
Юлия Павлик сказала, что качество предоставляемых услуг частными перевозчиками должно повышаться, ведь важно, чтобы жители могли вовремя и удобно добраться в любую точку города.
Кроме того, Сергей Яковенко отметил, что во всех транспортных средствах должны работать GPS-трекеры. Также он напомнил представителям компаний-перевозчиков о подготовке автобусов к эксплуатации в зимний период.
Вместе с этим были обсуждены вопросы подготовки перевозчиков к будущему конкурсу по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.
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