Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:32218

Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» будут работать в дистанционном режиме

В связи с введением с 23 октября на Сумщине красного уровня эпидемической опасности Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» перейдут на дистанционный режим.

Потребителей будут консультировать по телефону или онлайн. Решить вопрос по электроснабжению дистанционно можно с помощью сервиса «E-Svitlo», через колл-центр (с понедельника по субботу с 7:30 до 20:00 по телефону: 77-99-00), через страницу ООО «Энера Сумы» в Facebook (с понедельника по пятницу с 7:30 до 16:30).

Кроме того, есть возможность оставить обращение в ящиках, установленных в каждом ЦОК. При заполнении бланка необходимо обязательно указать контакты (номер телефона, электронный адрес) для обратной связи.

Общество Карантин Энера Сумы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Вчера 16:51

С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности

В Сумской области с субботы, 23 октября, устанавливают "красный" уровень эпидемической опасности относительно темпов распространения COVID-19....

В другую область с COVID-сертификатом: в Сумах готовятся к изменениям в пассажирских перевозках
Вчера 11:22

В другую область с COVID-сертификатом: в Сумах готовятся к изменениям в пассажирских перевозках

В другую область с 21 октября можно будет выехать только с COVID-сертификатом или результатом тестирования, поскольку вступает в силу соответствующее...

Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных учреждениях в условиях «красной» зоны?
19.10.2021 16:49

Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных учреждениях в условиях «красной» зоны?

Кто несет ответственность за соблюдение карантина в 100% вакцинированных заведениях в условиях «красной» зоны? Як проверяться сертификаты вакцинации? Какая ответственность...

Сумщина на пороге «красной зоны»: что запрещено и что разрешено на этом уровне эпидопасности
19.10.2021 15:11

Сумщина на пороге «красной зоны»: что запрещено и что разрешено на этом уровне эпидопасности

Об этом рассказали на брифинге в облгосадминистрации....

В Сумах за неделю оштрафовали одного маршрутчика за перегруз
18.10.2021 17:59

В Сумах за неделю оштрафовали одного маршрутчика за перегруз

Как сообщил сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, за период...

Новости

На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности)
Сегодня 08:31
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Вчера 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:57
В суде у сумчанина случился сердечный приступ
Сегодня 17:39
Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» будут работать в дистанционном режиме
Сегодня 17:32
На Сумщине задумали строительство объездной дороги вокруг Сум
Сегодня 16:59
В Сумской мэрии хотят ликвидировать Центр досуга молодежи
Сегодня 16:50
Сумские чиновники пугали маршрутчиков
Сегодня 16:42
Стафилококк обнаружили почти у 10% протестированных работников пищеблоков в учебных заведениях Сумщины
Сегодня 16:19
В Сумах осудили двух браконьеров, убивших благородных оленей
Сегодня 16:07
В Сумах накануне красной зоны решили провести крестный ход
Сегодня 16:03
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Вчера 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Вчера 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.