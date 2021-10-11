Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» будут работать в дистанционном режиме В связи с введением с 23 октября на Сумщине красного уровня эпидемической опасности Центры обслуживания клиентов ООО «Энера Сумы» перейдут на дистанционный режим.

Потребителей будут консультировать по телефону или онлайн. Решить вопрос по электроснабжению дистанционно можно с помощью сервиса «E-Svitlo», через колл-центр (с понедельника по субботу с 7:30 до 20:00 по телефону: 77-99-00), через страницу ООО «Энера Сумы» в Facebook (с понедельника по пятницу с 7:30 до 16:30).

Кроме того, есть возможность оставить обращение в ящиках, установленных в каждом ЦОК. При заполнении бланка необходимо обязательно указать контакты (номер телефона, электронный адрес) для обратной связи.