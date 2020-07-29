Директор департамента инфраструктуры подал в суд на Сумской горсовет Руководитель Департамента инфраструктуры города Александр Журба подал в суд из-за решения городского совета обязать мэра уволить его с должности.

«Вместе с исковым заявлением истцом подано заявление об обеспечении иска, в которой ЛИЦО_1 просит:

- принять меры по обеспечению иска путем остановки действия решения Сумского городского совета от 29.09.2021 № 1933-МР и запретить ответчику и другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора.

В обоснование заявления истец указывает, что согласно обжалуемого решения, Сумской городской совет обязал мэра ЛИЦО_2 в двухнедельный срок с момента принятия этого решения уволить ЛИЦО_1 с должности директора департамента инфраструктуры города Сумского городского совета. Истец считает, что непринятие мер по обеспечению иска может привести к незаконному увольнению истца с должности директора Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, что в дальнейшем осложнит выполнение решения суда, и приведет к новым судебным спорам, не будет соответствовать эффективной защите нарушенных прав.

Кроме того, истец обращает внимание суда на то, что решение Сумского городского совета от 29.09.2021 № 1933-МР содержит очевидные признаки противоправности. Так, обязывая мэра освободить истца от занимаемой должности, депутаты Сумского городского совета таким образом фактически взяли на себя полномочия городского головы, чем грубо нарушили требования части второй статьи 19 Конституции Украины, так как в силу п.10 ч.4 ст. 42, ч.З ст. 54 Закона Украины «О местном самоуправлении» городской голова имеет исключительные полномочия по назначению увольнения руководителей отделов, управлений и других исполнительных органов совета единолично», - говорится в заявлении.

Суд отказал в обеспечении иска из-за отсутствия обоснования исковых требований:

«Суд пришел к выводу о несоответствии заявленной истцом основания для обеспечения иска нормам действующего законодательства и отсутствие обстоятельств, свидетельствующих об опасности причинения вреда правам, свободам и интересам заявителя до принятия решения по административному делу, осложнения или невозможности исполнения решения суда или эффективную защиту или обновления нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, для защиты которых он обратился в суд».

Следующее заседание назначено на 3 ноября 2021 года, пишет Sumy One.

Напомним: решение горсовета было принято 29 сентября, подписано секретарем горсовета Олегом Резником и опубликовано 4 октября. Мэр Сум Александр Лысенко не спешит выполнять решение горсовета. Депутаты тоже молчат по этому поводу.