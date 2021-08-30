В Сумах массово увольняют чиновников управления Гоструда Об этом сообщили в городском центре занятости.

Управление Гоструда в Сумской области в связи с реорганизацией предоставили отчет о запланированном массовом увольнении 73 человек – 28.02.2022 и 9 человек – 29.03.2022 года.