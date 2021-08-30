Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:261923

В Сумах массово увольняют чиновников управления Гоструда

Об этом сообщили в городском центре занятости.

Управление Гоструда в Сумской области в связи с реорганизацией предоставили отчет о запланированном массовом увольнении 73 человек – 28.02.2022 и 9 человек – 29.03.2022 года.

Экономика Увольнение Управление гоструда в Сумской области
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине в структурных подразделениях АО «Укрзалізниця» нашли 330 нарушений по охране труда
02.02.2022 09:11

На Сумщине в структурных подразделениях АО «Укрзалізниця» нашли 330 нарушений по охране труда

Управлением Гоструда в Сумской области завершена плановая проверка АО «Укрзалізниця»....

На «Сумском НПО» выявили больше сотни нарушений, которые угрожают жизни и здоровью работников
07.12.2021 17:32

На «Сумском НПО» выявили больше сотни нарушений, которые угрожают жизни и здоровью работников

Вопрос выплаты задолженности по заработной плате на Акционерном обществе "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (далее АО "СМНПО") исследовалось неоднократно должностными лицами...

Директор департамента инфраструктуры подал в суд на Сумской горсовет
20.10.2021 15:32

Директор департамента инфраструктуры подал в суд на Сумской горсовет

Руководитель Департамента инфраструктуры города Александр Журба подал в суд из-за решения городского совета обязать мэра уволить его с должности....

Директор школы угрожал учительнице увольнением, если та не вакцинируется от коронавируса
14.09.2021 08:15

Директор школы угрожал учительнице увольнением, если та не вакцинируется от коронавируса

Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области....

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков
30.08.2021 10:24

В Сумах собираются уволить 50 налоговиков

Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности)
Сегодня 08:28
Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала
Сегодня 13:38
В Сумах майданят предприниматели (трансляция)
Сегодня 13:34
Какие громады Сумщины в «антирейтинге» по заболеваемости СOVID-19?
Сегодня 13:31
В Сумах мошенник выдурил у пенсионерки 40 тысяч гривен
Сегодня 13:12
Сумская биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпийских играх
Сегодня 12:09
На Сумщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста
Сегодня 11:59
В Конотопе во время ликвидации пожара обнаружили тело человека
Сегодня 11:55
В Сумах повышенные зарплаты пока не получили медики детской горбольницы
Сегодня 11:40
За неделю на Сумщине зарегистрировано 11 078 опасных событий
Сегодня 11:31
Кому в Сумах сегодня отключили воду?
Сегодня 11:21
В Сумах обналичивают тысячу за вакцинацию
Сегодня 10:53
view counter
view counter

Статьи

Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Сегодня 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Сегодня 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
Вчера 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.