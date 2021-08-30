В Сумах массово увольняют чиновников управления Гоструда

Управление Гоструда в Сумской области в связи с реорганизацией предоставили отчет о запланированном массовом увольнении 73 человек – 28.02.2022 и 9 человек – 29.03.2022 года.
Управлением Гоструда в Сумской области завершена плановая проверка АО «Укрзалізниця»....
Вопрос выплаты задолженности по заработной плате на Акционерном обществе "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (далее АО "СМНПО") исследовалось неоднократно должностными лицами...
Руководитель Департамента инфраструктуры города Александр Журба подал в суд из-за решения городского совета обязать мэра уволить его с должности....
Учительница отстояла свои трудовые права, когда директор школы решил решать за ее врача, сообщает управление Гоструда в Сумской области....
Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников....