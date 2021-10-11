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Сегодня 13:21317

«АТБ» не допустила на полки опасную продукцию румынского производителя — она будет утилизирована

Крупнейшая национальная сеть магазинов-дискаунтеров «АТБ» не допустила к реализации партию опасной продукции румынского производителя. Несоответствующая партия изъята компанией из обращения и не попала на полки магазинов.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «АТБ», полученная из Румынии партия продукции, указанная в RASFF–извещении, будет полностью утилизирована.

«Компания «АТБ-Маркет» официально сообщает, что партия продукции замороженных полуфабрикатов для выпечки румынского производителя SC La Lorrain SRL за номером 21258601 в реализации магазинов торговой сети «АТБ» полностью отсутствует. Указанный товар изъят из обращения, изолирован в надлежащие условия для исключение непреднамеренного использования в течение нескольких часов с момента поступления уведомления системы RASFF. В настоящее время ведется подготовка к утилизации в соответствии с требованиями Закона Украины № 771 через специализированную компанию», — сказано в сообщении «АТБ» на официальном сайте.

Ранее СМИ со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Киевской области сообщили, что на территорию Украины ввезена партия полуфабриката для приготовления выпечки румынского производителя SC La Lorrain SRL, при изготовлении которой были использованы жидкие дрожжи, содержащие ксантановую камедь, в которой превышен уровень этиленоксида.

Как следует из сообщения «АТБ», эта продукция даже не попала на полки магазинов сети, поскольку информация о небезопасной партии поступила непосредственно от производителя раньше, чем начата ее реализация в сети. В свою очередь СМИ, не разобравшись в ситуации, ошибочно сообщили о поступлении опасной продукции в продажу в сети супермаркетов. На самом деле речь в извещении шла о том, что партия была поставлена в Украину, а ООО «АТБ-Маркет» – импортер.

В «АТБ» заверили, что «необходимые подтверждающие документы [об утилизации некачественной импортной продукции] будут предоставлены контролирующим органам по окончании процесса утилизации в соответствии с процедурой «Отзыв и изъятие опасной продукции».

Экономика
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