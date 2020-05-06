В Сумском областном госпитале ветеранов грядет массовое сокращение кадров Как сообщает городской центр занятости, в учреждении уволят 29 человек.

Сумской областной клинический госпиталь ветеранов войны в связи с сокращением предоставило в центр занятости отчет о запланированном массовом увольнении 29 человек с 2 августа 2021 года.

Также планируется увольнение 4-х сотрудников управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской ОГА в связи с ликвидацией.

Из Центра реинтеграции бездомных в связи с реорганизацией уволят 8 человек.

В 1-й Государственном пожарно-спасательном отряде Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области в связи с реорганизацией запланированном увольнение 40 человек.