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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах собираются уволить 50 налоговиков

Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников.

Главное управление Государственной фискальной службы в Сумской области в связи с ликвидацией предоставили отчет о запланированном массовом высвобождении 50 человек с 27.09.2021 года.

Также 5 человек собираются уволить в «Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войн» в связи с сокращением с 1.09.2021 года.

Экономика ГУ ГФС в Сумской области Увольнение
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