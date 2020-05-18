В Сумах собираются уволить 50 налоговиков Сумской городской центр занятости сообщил о массовом увольнении работников.

Главное управление Государственной фискальной службы в Сумской области в связи с ликвидацией предоставили отчет о запланированном массовом высвобождении 50 человек с 27.09.2021 года.

Также 5 человек собираются уволить в «Сумском областном клиническом госпитале ветеранов войн» в связи с сокращением с 1.09.2021 года.