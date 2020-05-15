В Сумах уволили директора «АТВ»

Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.
«Уважаемые друзья! После прилета из отпуска, мне сообщили, что я уволен с должности директора решением учредителя ООО «Телерадиокомпания АкадемTV». В дальнейшем прошу обращаться к Данильченко А.А.
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