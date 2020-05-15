Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51660

В Сумах уволили директора «АТВ»

С должности директора телеканала «АТВ» уволили Сергея Клочко.

Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.

«Уважаемые друзья! После прилета из отпуска, мне сообщили, что я уволен с должности директора решением учредителя ООО «Телерадиокомпания АкадемTV». В дальнейшем прошу обращаться к Данильченко А.А.

Для отслеживания новостей подписывайтесь на страницу телеканала в ФБ», - написал он.

Общество АТВ Сергей Клочко Увольнение
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумском областном госпитале ветеранов грядет массовое сокращение кадров
07.06.2021 13:00

В Сумском областном госпитале ветеранов грядет массовое сокращение кадров

Как сообщает городской центр занятости, в учреждении уволят 29 человек....

В Глухове уволили гендиректора городской больницы, который прославился на всю Украину голодовкой
20.05.2020 16:22

В Глухове уволили гендиректора городской больницы, который прославился на всю Украину голодовкой

На сессии Глуховского городского совета, которая состоялась сегодня, 20 мая, депутаты проголосовали за досрочное расторжение контракта с генеральным директором медучреждения...

Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон
18.05.2020 18:09

Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко....

В Сумах уволили начальника облздрава?
18.05.2020 12:13

В Сумах уволили начальника облздрава?

Сегодня, 18 мая, появилась информация, что начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов уволен с должности....

Губернатор Сумщины остался с одним замом
15.05.2020 20:15

Губернатор Сумщины остался с одним замом

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко уволил своего заместителя Ивана Боршоша....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

5 порад початківцям у motion-дизайні
Вчера 14:28
Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо
Вчера 13:22
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
Вчера 11:32
Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.