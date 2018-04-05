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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:45191

В Сумах хотят отменить результаты тендера по реконструкции коллектора стоимостью 8,5 млн грн

Прокуратура настаивает на отмене торгов по реконструкции коллектора стоимостью 8,5 млн грн.

Окружной прокуратурой города Сумы в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск о признании недействительным результатов публичной закупки и договора о реконструкции (санации) коллектора по ул. Замостянская от перекрестка ул. Харьковская и ул. СКД до перекрестка ул. Черкасская и ул. Линейная в г. Сумы.

Прокуратурой установлено, что победителем торгов с окончательным предложением 8,5 млн грн признано Общество с ограниченной ответственностью, с которым в апреле 2021 года заключен договор. Вместе с тем изучение тендерного предложения Общества показало, что оно не соответствует требованиям тендерной документации. В частности, победителем не проверено опыт выполнения аналогичных работ, зато предоставлена информация о заключенном аналогичном договоре, который Обществом в настоящее время не выполнены полностью, что может привести к несвоевременному, некачественному или неполному выполнению работ.

Более того, распорядитель бюджетных средств, заключив спорный договор на указанную сумму, вышел за пределы выделенных средств на соответствующие расходы.

Поскольку, по мнению прокуратуры, в ходе торгов были нарушены требования Закона Украины «О публичных закупках», это является основанием для признания недействительным их результатов. В настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Отмена торгов Ремонт коллектора
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