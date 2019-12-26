Сумской горсовет обязал мэра уволить директора департамента инфраструктуры

В решении, которое поддержали 26 депутатов, говорится, что мэру дается две недели на увольнение чиновника, который провалил реформирование и развитие отрасли ЖКХ.
Правда, ни мэр Сум Александра Лысенко, ни директора департамента инфраструктуры Александра Журбы на сессии не было. Оба в отпусках, хотя год назад сам г-н Лысенко запрещал во время подготовки к отопительному сезону идти кому-либо из чиновников в отпуск. Вероятно, на сегодня все в этом вопросе нормально.
Против принятия такого решения выступал начальник правового управления Олег Чайченко, который заявил, что нужно сначала заслушать отчет чиновника и оценить его деятельность. А увольнять может только мэр на свое усмотрение.
Депутаты же настаивали, что таким образом дают политическую оценку деятельности, и оставляют за мэром право ветировать решение.
Напомним: депутаты уже ни раз признавали деятельность различных чиновников и заместителей мэра неудовлетворительной, однако ни к чему это не приводило. Они продолжали работать, где работали…
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