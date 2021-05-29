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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:36401

Лагерь «Звездный» станет коммунальным предприятием Сумского городского совета

Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Сумского городского совета.

Детский оздоровительный лагерь «Звездный» с 2003 года работает как отдельное структурное подразделение КП «Дорремстрой», и все это время содержался за счет собственных средств предприятия.

В стоимость путевки закладываются только расходы на функционирование лагеря в течение оздоровительного сезона - питание детей, зарплата персонала, оплата коммунальных услуг, медицинское сопровождение и некоторые другие. А вот ремонты, межсезонное содержание, подготовку зданий и территории к приему детей и т.д. КП «Дорремстрой» осуществляло преимущественно за свой счет.

В 2020 году Сумской городской совет впервые за много лет выделил средства на ремонт пищеблока и установку пожарной сигнализации в лагере «Звездный», но текущее содержание, по-прежнему ложится на КП «Дорремстрой».

На сегодня, чтобы КП «Дорремстрой» и в дальнейшем могло стабильно работать, развиваться и достойно конкурировать в сфере своей основной деятельности (капитальный и текущий ремонт дорог, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений), оно вынуждено сокращать все лишние расходы. Поэтому пока предприятие не имеет возможности нести такую значительную социальную нагрузку, как содержание детского оздоровительного лагеря.

Проектом решения, подготовленный управлением образования и науки, предусматривается создание на базе бывшего лагеря «Звездный» КП «Дорремстрой» (г. Сумы, ул. Народная, 58) коммунального учреждения «Загородный детское учреждение оздоровления и отдыха «Сумы» Сумского городского совета».

Новое заведение будет включено в сеть распорядителей и получателей средств бюджета Сумской городской территориальной громады и финансирование на его содержание будет предусматриваться ежегодно при формировании бюджета, пишет сайт предприятия.

Похоже у сумских чиновников полностью иссякла фантазия, потому что они все называют просто «Сумы»: КДЮСШ «Сумы», ФК «Сумы», АФФК «Сумы», теперь вот лагерь…

Общество Дорремстрой Звездный
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