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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах сократился список улиц, которые будут убираться в 2022 году

10 февраля департамент инфраструктуры города Сумского городского совета заключил дополнительное соглашение к основному договору с КП «Дорремстрой» на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений в 2022 году.

Такая необходимость возникла в связи с уменьшением объема заказа на указанные услуги в соответствии с фактическим финансированием, предусмотренным в бюджете Сумской городской ТГ на текущий год, пишет сайт КП «Дорремстрой».

Основной договор на указанные услуги был заключен по результатам проведенного тендера на сумму 113,2 млн. грн. (ожидаемая стоимость закупки составляла 130 млн. грн.). Но в бюджете громады на 2022 год депутаты Сумского городского совета предусмотрели на уборку дорог почти втрое меньше средств, чем ожидал заказчик. Поэтому договор пришлось скорректировать, уменьшив сумму до 40,7 млн. грн.

Соответственно пришлось сократить и перечень улиц, и площадь уборки.

С учетом суммы за январь (5,5 млн. грн.), профинансированной еще до подписания нового договора, получается, что в целом на содержание улично-дорожной сети в Сумах в 2022 году предусмотрено около 46 млн. грн., то есть – столько же, как и в прошлом году. Но, учитывая существенное увеличение себестоимости услуг из-за удорожания горюче-смазочных материалов, запчастей, увеличения минимальной заработной платы и т.п., обслуживать такое же количество улиц, как и в прошлом году, на эту сумму невозможно.

Поэтому в новом договоре не только не добавились улицы частного сектора и дороги к окрестным селам, входящим в состав Сумской городской ТГ, а сократился и перечень тех улиц, которые убирались в прошлом году – с 81 до 61, то есть на 20 объектов.

В общей сложности площадь зимней уборки дорог по сравнению с прошлым годом сократилась на 125 тыс. кв. м, летнего – почти на 40 тыс. кв. м. Фактически в перечне зимней уборки остались только те улицы, по которым курсирует общественный транспорт.

Список других объектов, подлежащих содержанию (мостов, путепроводов и ливнеприемных колодцев) остался без изменений.

Детальнее просмотреть договор и дополнительное соглашение на предоставление услуг по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений Сумской городской ТГ в 2022 году со всеми приложениями вы можете по этой ссылке.

Посмотреть прошлогодний список улиц (для сравнения с новым) можно здесь.

Напоминаем, что КП «Дорремстрой» предоставляет услуги по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений как подрядная организация, выигравшая соответствующий тендер, то есть является только исполнителем.

Перечень подлежащих содержанию улиц формирует заказчик – департамент инфраструктуры города. В свою очередь, департамент определяет объемы предоставления услуг в зависимости от финансирования, выделяемого из бюджета по решению депутатов Сумского городского совета, по согласованию с городским головой и его профильным заместителем.

Таким образом, со всеми вопросами отсутствия той или иной улицы в перечне объектов, подлежащих содержанию, следует обращаться:

- в департамент инфраструктуры города Сумского городского совета;

- к депутатам Сумского городского совета;

- к городскому голове г. Сумы;

- к заместителю городского головы по вопросам ЖКХ.

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Общество Дорремстрой Уборка дорог
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