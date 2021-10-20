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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:33326

КП «Дорремстрой» надеется заработать 113 млн грн за содержании дорог в Сумах

КП «Дорремстрой» признано победителем конкурсных торгов на услуги по содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений Сумской городской территориальной громады в 2022 году.

Напомним, что заказчик услуг – департамент инфраструктуры города Сумского городского совета – производил закупку на ожидаемую стоимость 130 млн грн. Тендерное предложение КП «Дорремстрой» составило 113 237 634 грн, тогда как предложение другого участника (ГП «Сумский облавтодор») было на 1,3 млн грн больше (114 537 634,2 грн.).

В то же время по решению заказчика заключение договора с победителем отсрочено до 60 дней. Это связано с тем, что бюджет Сумской городской ТГ на 2022 год пока не принят, а значит, фактический объем бюджетных назначений главному распорядителю средств – департаменту инфраструктуры пока не установлен и осуществлять оплату услуг по новому договору он не может.

Чтобы на этот переходный период (до заключения нового договора) громада не осталась без услуг, департамент инфраструктуры продлил срок действия прошлогоднего договора на содержание дорог с КП «Дорремстрой» до конца января, сообщает сайт предприятия.

Общество Дорремстрой Содержание дорог
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