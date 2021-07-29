Сумские дорожники будут убирать остановки в Сумах по прошлогоднему договору до 15 марта

Напомним, что департамент инфраструктуры города подписал договор с КП «Дорремстрой» на содержание остановок 22 февраля 2021 года, согласно результатам проведенного тендера.
Условиями договора предусмотрено содержание 307 остановок на территории Сум и сел Нижнее и Верхнее Песчаное из 390 существующих. Перечень подлежащих удержанию остановок формировал заказчик – департамент инфраструктуры города.
Зимнее содержание заключается в очистке остановок от снега и обработке покрытия посадочных площадок фрикционными и другими противогололедными материалами, вывозе мусора из урн. В то же время вывоз снега после очищения остановок условиями договора не предусмотрен (куда его будут девать, остается загадкой – Ред.). Согласно договору, кратность зимней уборки составляет 8 раз в месяц.
Тендер на содержание остановок общественного транспорта в 2022 году департамент инфраструктуры объявил 10 января. В настоящее время продолжается прием тендерных предложений (до 10 февраля).
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