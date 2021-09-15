Сумские дорожники выполнили только 72% запланированных ремонтов Тем временем КП «Дорремстрой» активно готовится к зимнему сезону.

КП «Дорремстрой» Сумского городского совета завершает подготовку к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Так, более чем на 80% подготовлена специализированная техника, которая используется для зимнего содержания улично-дорожной сети.

Заготовлено 540 м3 сыпучего материала и реагентов для противогололедной обработки дорог и тротуаров города.

По состоянию на начало октября проведен капитальный и текущий ремонт дорог Сумской ТГ на площади 56 тыс. м2, что составляет 72% от запланированного.

Сейчас дорожно-эксплуатационным участком предприятия проводится сезонное уборка улично-дорожной сети от опавших листьев, наносов и другого мусора, пишет сайт предприятия.