В городе работает спецтехника - водителей просят не оставлять машины у обочин В связи с ухудшением погодных условий в Сумах и усилением осадков 9 января чистка дорог спецтехникой с утра идет в усиленном режиме.

С утра дороги посыпались песком, позже вышла снегоуборочная техника. В течение дня на дорогах областного центра работает 36 единиц техники. Учитывая, что ночью возможно усиление осадков в виде снега, начиная с 00:00 часов планируют работать 40 единиц техники, в том числе и для уборки тротуаров, но не всех.

КП “Шляхрембуд” в очередной раз призывает водителей быть максимально внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять надолго свои авто на обочинах дорог (особенно на ночь), потому что они очень мешают работе снигоуборочной техники и пескоразбрасывателей.