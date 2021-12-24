В городе работает спецтехника - водителей просят не оставлять машины у обочин

С утра дороги посыпались песком, позже вышла снегоуборочная техника. В течение дня на дорогах областного центра работает 36 единиц техники. Учитывая, что ночью возможно усиление осадков в виде снега, начиная с 00:00 часов планируют работать 40 единиц техники, в том числе и для уборки тротуаров, но не всех.
КП “Шляхрембуд” в очередной раз призывает водителей быть максимально внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять надолго свои авто на обочинах дорог (особенно на ночь), потому что они очень мешают работе снигоуборочной техники и пескоразбрасывателей.
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