На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 18 октября в 17:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Седова в с. Басовка на Роменщине.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Басовка и Хмелев.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие по всей площади дома, стены на площади до 45 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и гараж.

В 18:25 возгорание локализовали, а в 19:05 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Басовка и Хмелев.