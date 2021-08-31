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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырские бойцы отличились на международном турнире

16-17 октября в Харькове состоялся международный турнир по каратэ IKF «World kempo-karate & kobudo championship».

Соревнования прошли в современном спортивном комплексе дворца спорта «Локомотив». Всего в соревновании приняли участие более 500 участников из команд Украины, Белоруссии, Азербайджана и Ирана, пишет Ахтырский городской портал.

Яркими победами отметились воспитанники спортивного клуба «Легион»:

Сорокина Маргарита - 1 место семи-контакт, 1 место ката

Плотников Иван - 1 место ката

Плотников Николай - 1 место командное ката

Овчаренко Кирилл - 2 место ката, 1 место ком. ката

Копыл Арсен -1 место ком.ката, 2 место ката

Почепцов Захар - 1 место ката, 1 место ком.ката

Богомол Владислав - 1 место ком.ката, 3 место ката, 3 место семи-контакт

Думчиков Виталий - 1 место ком.ката

Давыдов Дмитрий - 3 место семи-контакт

Бирюк Никита - 3 место лайт-контакт, 3 место семи-контакт

Стрижак Илья - 3 место семи-контакт

Тренер команды - Вячеслав Викторович Копыл.

Спорт Каратэ
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