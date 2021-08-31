Ахтырские бойцы отличились на международном турнире

Соревнования прошли в современном спортивном комплексе дворца спорта «Локомотив». Всего в соревновании приняли участие более 500 участников из команд Украины, Белоруссии, Азербайджана и Ирана, пишет Ахтырский городской портал.
Яркими победами отметились воспитанники спортивного клуба «Легион»:
Сорокина Маргарита - 1 место семи-контакт, 1 место ката
Плотников Иван - 1 место ката
Плотников Николай - 1 место командное ката
Овчаренко Кирилл - 2 место ката, 1 место ком. ката
Копыл Арсен -1 место ком.ката, 2 место ката
Почепцов Захар - 1 место ката, 1 место ком.ката
Богомол Владислав - 1 место ком.ката, 3 место ката, 3 место семи-контакт
Думчиков Виталий - 1 место ком.ката
Давыдов Дмитрий - 3 место семи-контакт
Бирюк Никита - 3 место лайт-контакт, 3 место семи-контакт
Стрижак Илья - 3 место семи-контакт
Тренер команды - Вячеслав Викторович Копыл.
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