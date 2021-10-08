На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сена (видео) 18 октября в 12:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании стога сена на территории частного домовладения по ул. Октябрьская в с. Собич на Шосткинщине.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя возле дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 7-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Собич.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено до 2 тонн сена на придомовой территории, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 13:36 возгорание локализовали, а в 14:10 - потратив на тушение почти 7 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Собич.