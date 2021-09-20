На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб

Спасатели дежурного спасательного отделения, которые прибыли к месту происшествия, раскопали часть погреба, обвязали пленницу веревкой и вытащили ее на поверхность. Корова травм не получила, но изрядно испугалась. Поэтому после спасения сразу двинулась на пастбище - заедать стресс.
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