На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб Сегодня, 18 октября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины обратилась жительница села Перекоповка Роменского района с просьбой достать корову из заброшенного погреба, в который животное попало пасясь.

Спасатели дежурного спасательного отделения, которые прибыли к месту происшествия, раскопали часть погреба, обвязали пленницу веревкой и вытащили ее на поверхность. Корова травм не получила, но изрядно испугалась. Поэтому после спасения сразу двинулась на пастбище - заедать стресс.