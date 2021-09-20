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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине спасатели достали корову, упавшую в погреб

Сегодня, 18 октября, в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины обратилась жительница села Перекоповка Роменского района с просьбой достать корову из заброшенного погреба, в который животное попало пасясь.

Спасатели дежурного спасательного отделения, которые прибыли к месту происшествия, раскопали часть погреба, обвязали пленницу веревкой и вытащили ее на поверхность. Корова травм не получила, но изрядно испугалась. Поэтому после спасения сразу двинулась на пастбище - заедать стресс.

Общество Корова Спасатели
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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