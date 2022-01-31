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В Ахтырке работники ГСЧС спасли женщину, провалившуюся в прорубь (Видео)

20 февраля в 18.16 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ул. Парковой в г. Ахтырка.

Звонили случайные прохожие, увидевшие на середине реки Ахтырка провалившуюся в прорубь женщину.

На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части. К счастью, данный водоем не глубок, однако, пожилая женщина по грудь находилась в ледяной воде и сильно замерзла. Непосредственно попасть к месту провала было невозможно, поскольку от берега по обе стороны водоема почти 1,5 м ледяного покрова уже не было.

Работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям бросили женщине спасательный круг, с помощью которого веревкой ее удалось вытащить из проруби. Однако уже на поверхности льда пострадавшая отпустила руки и пыталась встать. Спасатели призывали ее ни в коем случае этого не делать, чтобы снова не провалиться в прорубь. Женщины снова опрокинули круг и вытащили на берег и немедленно отвели в карету «скорой». После оказания необходимой помощи, пострадавшей, 1967 г.р. медработники срочно доставили в больницу.

Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели призывают граждан не рисковать жизнью! Ни в коем случае не выходить на водоемы, ледяной покров которых из-за длительной оттепели потерял свою крепость и стал крайне опасен!

Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области

Общество ГСЧС Прорубь Спасатели
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