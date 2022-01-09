В Глухове спасатели помогли упавшему в подвал пожилому мужчине (видео) Сегодня, 21 января, в 9:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Глухов в частном домохозяйстве мужчина, 1948 г.р., упал в подвал.

На вызов прибыло отделение 10-й государственной пожарно-спасательной части. По словам очевидцев, мужчина упал, когда спускался по лестнице в подвал.

На месте медработник «скорой» вместе с дочерью пострадавшего, работающей медсестрой в местной больнице, спустились в подвал и оказали мужчине необходимую помощь – наложили шины на руку и ногу и укололи обезболивающее.

Спасатели положили мужчину на специальные носилки и закрепили его. После этого веревками вместе с местными жителями пострадавшего подняли на поверхность. Мужчину транспортировали в «скорую», которая доставила его в больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.